Hong Kong'da halk, aylar süren protestolar gölgesinde yerel seçimler için sandık başında

24.11.2019 07:24 | Son Güncelleme: 24.11.2019 07:24

Hong Kong'da halk, aylardır devam eden hükümet karşıtı protestoların gölgesinde yerel seçimler için sandık başında. Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde 7 milyon 400 bin nüfuslu kentteki 4 milyon 100 bin kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.



3 bin çevik kuvvet polisinin bütün sandık merkezlerini koruyacağı bildirilen bölgede yaklaşık 31 bin polis memuru görev alacak. Bu sayı Hong Kong'daki güvenlik güçlerinin neredeyse tamamının seçim süresince iş başında olacağını gösteriyor. Euronews.com'da Görüntüle