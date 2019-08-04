Hong Kong'da grev hazırlıkları: Protestocular yolları kapadı
Hong Kong'da polis, bir önceki gün yaşanan şiddetli çatışmaların ardından pazar günü yapılan hükümet karşıtı eylemlerde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Hong Kong'da polis, bir önceki gün yaşanan şiddetli çatışmaların ardından pazar günü yapılan hükümet karşıtı eylemlerde göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.
Pazartesi günü için planlanan "genel grev" öncesi başkent Pekin'den "durumun bu şekilde devam etmesine izin verilmeyeceği" açıklaması geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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