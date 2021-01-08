Hong Kong'da gözaltına alınan 53 muhaliften 52'si serbest bırakıldı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 6 Ocak'ta gözaltına alınan 53 muhaliften 52'sinin serbest bırakıldığı bildirdi.

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, ulusal güvenlik yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 53 muhaliften 52'si serbest bırakıldı.

Gözaltında tutulmaya devam eden Demokrat Parti Milletvekili Wu Chi-wai ise İngiliz Ulusal Denizaşırı Pasaportunu yetkililere teslim etmediği için serbest bırakılmadı.

Muhalifler, Eylül 2020'de yapılması planlanan Yasama Konseyi seçimine hazırlık için 11-12 Temmuz 2020'de hükümetin onayı olmadan düzenledikleri "ön seçim" nedeniyle gözaltına alınmıştı.

Muhalif grupların kendi inisiyatifleriyle yürüttüğü seçime katılan 53 kişi, "hükümeti devirmeye teşebbüs etmekle" suçlanmıştı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, muhalifleri, ön seçimin Ulusal Güvenlik Yasası'nı ihlal ettiği yönünde uyarmış, Çin hükümeti de seçimin yasa dışı olduğunu belirtmişti.

Hong Kong'da 11-12 Temmuz 2020'de düzenlenen ön seçimde 610 binden fazla kişi oy kullanmıştı.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni Ulusal Güvenlik Yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası, devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri cezalandırıyor.

Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası öngörüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin