Hong Kong'da gösterilerin 21. haftasında polisin 'orantısız güç' kullanmasına tepki
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesinde polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. "Gangster polisler!" diye sloganlar atan gruba müdahale eden polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek için gösteri düzenleyen grup ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.
Hong Kong polisinin eylemlerde orantısız güç kullanmasını eleştiren protestocular, pazar sabahı kent merkezindeki Taipo Rıhtım Parkı'nda toplandı. Maskeli protestocularla eylemi kontrol etmek üzere bölgeye sevk edilen polis ekipleri arasında arbede çıktı. Euronews.com'da Görüntüle