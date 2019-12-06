Hong Kong'da gösterilerde ele geçirilen patlayıcılar basın mensuplarına gösterildi

06.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:24

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı gösteriler sırasında ele geçirilen ev yapımı patlayıcılar polis tarafından basın mensuplarına gösterildi.

Bomba imha ekipleri, eski bir taş ocağına getirdikleri patlayıcıların tahrip gücünü göstermek amacıyla bir minivanın ön camını havaya uçurdu. Bölgede bir dizi kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Hong Kong polisi temmuz ayında gösteriler sırasında 2 kilogram trisikloasetonperoksit (TATP) ele geçirildiğini açıklamıştı.

Bomba imha ekibinde yer alan deneyimli memur Alick McWhirter, bir gram TATP'ın, kişinin hayatını değiştirecek yaralanmalara yol açabileceğini belirterek göstericilerin bu patlayıcıyı yapıyor ya da taşıyor olmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Ekip ayrıca kampüslerde protestocular tarafından hazırlandığı ifade edilen binlerce molotof kokteylini de imha etti.

McWhirter, Hong Kong'daki protestoların gördüğü kadarıyla yüzde 99 oranında barışçıl olduğunu, ancak kendilerini şiddete adamış küçük bir grubun bulunduğunu ifade ederek "Bu patlayıcıları yapanlar, çok küçük bir yüzdenin çok küçük yüzdesi." değerlendirmesini yaptı.

Alick McWhirter, bölgede uzun süre Asya'nın en iyisi kabul edilen emniyet teşkilatı ile korumak ve hizmet etmekle görevli olduğu vatandaşlar arasındaki ilişkilerin dramatik biçimde bozulmasının can sıkıcı olduğunu da dile getirdi.

Hong Kong'da demokrasi yanlısı göstericiler polisi sistematik ihlallerle suçluyor.

Resmi verilere göre, Hong Kong'da hazirandan bu yana aralarında yaklaşık 500'ü isyan suçundan olmak üzere 5 bin 800 kişi gözaltına alındı.

Protestolarda şiddet dalgası



Hong Kong'da, haziranda, şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki şiddet olayları artmıştı.



Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.



Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren beş talep öne sürüyor.

Kaynak: AA