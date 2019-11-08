Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve gösterilerini çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan bir genç hayatını kaybetti
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve göstericilerin çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.
Hong Kong Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Alex Chow isimli 22 yaşındaki gencin ölümünün, protestoların daha da artmasına yol açması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle