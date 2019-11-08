Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve gösterilerini çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan bir genç hayatını kaybetti

08.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:28
Hong Kong'da gösteriler sırasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde devam eden protestolarda geçen hafta polis ve göstericilerin çatıştığı bir sırada otoparktan düşerek ağır yaralanan üniversite öğrencisi genç hayatını kaybetti.


Hong Kong Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği eğitimi alan Alex Chow isimli 22 yaşındaki gencin ölümünün, protestoların daha da artmasına yol açması bekleniyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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