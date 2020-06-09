Hong Kong'da göstericiler, suçluların iadesi tasarısının yıl dönümünde sokaklarda
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hong Kong'da göstericiler, suçluların iadesi tasarısının yıl dönümünde sokaklarda

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı geçen yıl başlayan protestoların yıl dönümünde sokaklara döküldü.

Hong Kong'da göstericiler, suçluların iadesi tasarısının yıl dönümünde sokaklarda
09.06.2020 22:33 | Son Güncelleme: 09.06.2020 23:20

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde göstericiler, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı geçen yıl başlayan protestoların yıl dönümünde sokaklara döküldü.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong'da yüzlerce kişi, geçen yıl aylarca süren ve sonunda iade tasarısının geri çekilmesiyle sonuçlanan protestoların yıl dönümünü anmak için Central semti başta olmak üzere çeşitli bölgelerde toplandı.

Sivil İnsan Hakları Cephesi'nin (CHRF) çağrısıyla, polisin protestonun yasa dışı olduğu yönündeki uyarılarına rağmen yerel saatle 18.35'te toplanmaya başlayan göstericiler, telefonlarının ışıklarını ve protestoların sembolü haline gelen şemsiyelerini açtı ve "Hong Kong özgürleştirilmeli" sloganı attı.

Akşamın erken saatlerinde şehrin yoğun sokaklarında yürüyüşe geçen protestocular bazı bölgelerde trafiği durma noktasına getirdi.

53 kişi gözaltına alındı

Polis şehrin çeşitli bölgelerinde toplanan ve yolları kapatan göstericilere dağılmaları çağrısında bulundu.

Emniyet güçleri, Des Voeux Bulvarı'nda protestoculara biber gazıyla müdahale etti. Şehir genelindeki protestolarda 36'sı erkek, 17'si kadın toplam 53 gösterici göz altına alındı.

CHRF'den yapılan açıklamada, geçen yıl 9 Haziran'da yapılan protestonun hak ve özgürlükleri savunma konusunda Hong Kong halkının birliği ve beraberliğini gösterdiği savunuldu.

Açıklamada, "Geçen yıl yorulmak bilmeyen çabalarımız sonrasında mucizeye şahit olduk. Dünyanın çeşitli bölgelerinde ırkçılığa ve polis şiddetine karşı protestolar bize Hong Kongluların yalnız olmadığını söylüyor." ifadesi kullanıldı.

CHRF, geçen yıl 9 Haziran'da iade tasarısına karşı düzenlenen ve bir milyona yakın kişinin katıldığı geniş çaplı gösteriyi organize etmişti.

Bölgede haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin hat safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam da yaptığı açıklamada, Hong Kong'da halkın istikrarlı ve barışçıl bir çevre istediğini belirterek, "Hong Kong kaotik bir çevreye dayanamaz." ifadesini kullandı.

Lam, suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı büyük çaplı gösterilerin yıl dönümüne denk gelen konuşmasında, "Hong Kong'daki herkesin geçen yıl boyunca yüzleştiği sınamalardan ders alması gerekiyor. İnsanlar bilmeli ki Hong Kong kaotik bir duruma dayanamaz sakin ve istikrarlı bir çevreye ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi...
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Haber
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haber
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan kısıtlamalar Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni normalleşme kararlarını açıkladı! İşte madde madde kaldırılan...
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var Haber
Erdoğan, Yıldırım'ı Meclis Başkanlığı için düşünüyor ancak Yıldırım'ın gönlünde Cumhurbaşkanı Yardımcılığı var
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
10 yaşındaki Mustafa'nın ölümündeki gerçek, tomografi çekilince ortaya çıktı
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
e-Devlet'te uygulamaya giren 'Araçlarım' hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın 'asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu' uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Bakan Koca'nın "asker uğurlamasında 58 kişi enfekte oldu" uyarısına rağmen tehlikeli görüntüler
Floyd protestoları sürerken dikkat çeken atama! ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak görevlendirildi
Floyd protestoları sürerken dikkat çeken atama! ABD tarihinde ilk kez bir siyahi kuvvet komutanı olarak...
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Inter'e transferimiz Türk futbolu adına çok önemliydi
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Turizm harcamalarında taksit sayısı 12 aydan 18 aya çıkarıldı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Bakan Koca, Kabine Toplantısı devam ederken tweet attı: Ne diyeceğim, dışarıdan alacağım duyumlara bağlı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
Şehit Erman Özcan operasyonunda gözaltına alınan zanlılardan birinde korona çıktı
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
D vitamini eksikliği olanlar koronavirüsten daha fazla etkileniyor
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Flamengo, Fenerbahçe'nin gündemindeki Jorge Jesus'un sözleşmesini uzattı
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri uyardı: Koronavirüs salgını çok daha kötü bir hale geldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Çeyiz hesabında düzenli ödemeyi aksatma hakkı 3'ten 6'ya çıkarıldı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan büstü yaptıran Ordu Belediyesi, 2 büstü daha kaldırdı
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
TFF yönetim kurulu üyesi Gürkan Teoman, F.Bahçe ile yaşanan kriz nedeniyle istifa etti
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken 'Enis Berberoğlu' göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken "Enis Berberoğlu" göndermesi! Masaya; Anayasa, kalem ve gözlük bırakıldı
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Pencere silerken iş yerinin çatısına düşen hamile kadın, ölümden döndü
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Süleyman Soylu Fahrettin Altun Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Seda Sayan Gülben Ergen Seren Serengil
Spor Okan Buruk Bülent Korkmaz Malcolm Thomas Servet Yardımcı Robert Prosinecki
Daha Fazla Bursa Haziran Beşiktaş Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Hong Kong'da göstericiler, suçluların iadesi tasarısının yıl dönümünde sokaklarda - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 23:53:54. #1.15#
title