Hong Kong'da görüntülenen askeri konvoya Çin 'rutin rotasyon' dedi

29.08.2019 19:17

Çin'in Hong Kong'da planlanan protesto yürüyüşü öncesinde bölge garnizonundaki askerlerde rotasyona gitmesi 'Pekin bölgede bir şeylere mi hazırlanıyor?' sorularına neden oldu.



Devlet medyası ise askeri hareketliliğin rutin bir uygulama olduğu ve takvimin çok önceden bilindiğini yazdı. Rotasyonun rutin olmasına rağmen zamanlaması 1997 yılında İngiliz idaresinden Çin'e geçen özel yönetim bölgesinde gereginlik yarattı. Euronews.com'da Görüntüle