Hong Kong'da gazetecilerden yeni akreditasyon kurallarına tepki
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Hong Kong'da gazetecilerden yeni akreditasyon kurallarına tepki

24.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 24.09.2020 14:31
Hong Kong'da gazetecilerden yeni akreditasyon kurallarına tepki

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteciler, gösteriler sırasında kimin haber yapıp yapamayacağını kısıtlayan yeni akreditasyon kurallarına tepki gösterdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteciler, gösteriler sırasında kimin haber yapıp yapamayacağını kısıtlayan yeni akreditasyon kurallarına tepki gösterdi.

Hong Kong Gazeteciler Derneğinden yapılan açıklamada, polisin medya mensupları arasında böyle bir elemeye gitmek için idari yollara başvurmasına izin verilemeyeceği, bunun Hong Kong halkının temel haklarını baltalayacağı bildirildi.

Hükümetin kimin gazeteci olup olmadığını belirleme hakkı olmadığı vurgulanan açıklamada, gösteriler sırasında medyaya kimlerin haber vereceğini kısıtlayan yeni kuralların protesto edildiği kaydedildi.

Hong Kong polisi tarafından dün açıklanan yeni akreditasyon kurallarına göre, sadece Hükümet Haber ve Medya Bilgi Servisine kayıtlı gazeteciler veya "uluslararası kabul görmüş ve saygın yabancı medya kuruluşlarının" üyeleri protestolar sırasında gazeteci olarak tanınacak.

Emniyet, yeni kurallarla medya temsilcileri tanımının netleşeceğini ve hükümet karşıtı gösterilerde gazeteci kılığına girerek polisle çatışan kişilerin kimliğinin hızlı şekilde belirleneceğini savunuyor.

Hong Kong, Sınır Tanımayan Gazeteciler Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 2020'de yedi sıra düşerek 80'inci sıraya geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Çelik

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