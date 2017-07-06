Hong Kong'da Fil Dişi Kaçakçılığı

HONG Hong Kong'da tonlarca fil dişine el konuldu.



Hong Kong Özel İdari Bölgesi Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gümrük yetkililerinin, Malezya'dan gönderilen piyasa değeri 9 milyon dolardan fazla olan fil dişine el koyduğu belirtildi.



Nakliyede 7 bin 200 kilogram ağırlığındaki fil dişinin donmuş balık olarak belirtildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili Hong Kong'da bir firmadan 3 kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Yakalanan fil dişlerinin Hong Kong'da son 30 yılda ele geçirilen en yüksek miktardaki fil dişi olduğunu belirten gümrük yetkilileri, fil dişlerini gümrük binasında sergiledi.



Yasa dışı yaban hayatı ürünlerinin aktarma merkezi konumunda olan Hong Kong'da fil dişi satışının 2021'de yasaklanması bekleniyor.



Hong Kong gümrük yönetmeliğine göre, nesli tükenmekte olan türleri izinsiz olarak ithal veya ihraç eden kişilere veya kaçakçılığını yapmaya çalışanlara para veya hapis cezası veriliyor.