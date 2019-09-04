Hong Kong'da eylemleri başlatan yasa tasarısı iptal edilecek açıklaması borsayı yükseltti

04.09.2019 12:23

Hong Kong Lideri Carrie Lam'in, aylardır devam eden protestoları başlatan suçluların Çin'e iade yasasını resmen iptal edeceği açıklaması borsada olumlu karşılandı. Hong Kong borsası Hang Senk Index'i yüzde 3,3 arttı.



Bir hükümet kaynağı Lam'in daha önce askıya aldığı bu yasa tasarısını resmen iptal edeceği yönünde çıkan haberleri doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle