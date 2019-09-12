Hong Kong'da eylemlerde yaralanan kadın, hastane raporlarını okuyan polisi mahkemeye verdi
Hong Kong'da üç aydır devam eden eylemlerde gözünden yaralanan bir kadın, polisin doktor raporlarını kendisinden izinsiz okuduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşıyarak hakim karşısına çıktı.
12.09.2019 17:21
Hong Kong'da üç aydır devam eden eylemlerde gözünden yaralanan bir kadın, polisin doktor raporlarını kendisinden izinsiz okuduğu gerekçesi ile konuyu yargıya taşıyarak hakim karşısına çıktı.
Kaynak: Euronews.com