Hong Kong'da eylemciler Çin yanlısı bir adamı yaktı
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Hong Kong'da eylemciler Çin yanlısı bir adamı yaktı

Hong Kong'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ederken, Çin yanlısı bir kişi eylemciler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.

12.11.2019 11:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:28
Hong Kong'da eylemciler Çin yanlısı bir adamı yaktı

'da suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesini öngören yasa tasarısının ardından başlayan protestolar aylardır devam ederken, Çin yanlısı bir kişi eylemciler tarafından benzin dökülerek ateşe verildi.


Hong Kong'da nisan ayından beri devam eden protesto gösterilerinde protestocular ve güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalar devam ediyor. Eylemciler Çin yanlısı bir kişiyi üzerine benzin döküp yaktı. Hastaneye kaldırılan adam tedavi altına alındı.


Öte yandan, Çin yanlıları ile Çin yönetiminden ayrılmayı isteyen eylemciler sıklıkla karşı karşıya geliyor. - HONG KONG

Kaynak: İHA
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