Hong Kong'da evcil köpekte koronavirüse rastlandı; hayvan karantinaya alındı
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Hong Kong'da evcil köpekte koronavirüse rastlandı; hayvan karantinaya alındı

Hong Kong'da Covid-19 teşhisi konan bir kadının evcil köpeğinde de koronavirüse rastlandı. Yetkililer evcil hayvanın tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu

29.02.2020 00:21 | Son Güncelleme: 29.02.2020 00:36
Hong Kong'da evcil köpekte koronavirüse rastlandı; hayvan karantinaya alındı

'da, Covid-19 teşhisi konan bir kadının evcil köpeğinde de koronavirüse rastlandı. Yetkililer evcil hayvanın tedbir amaçlı olarak 14 gün boyunca karantinaya alınacağını duyurdu.


Hong Kong Tarım, Balıkçılık ve Çevre Bakanlığı, köpeğin hastalığa dair herhangi bir belirti taşımadığını açıkladı. Ancak evcil köpeğin burun ve ağzından alınan örneklerde "az oranda" koronavirüse rastlandı. Yetkililer köpekte virüs olup olmadığına dair inceleme yapma gereği duyduklarını belirtmedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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