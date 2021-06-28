Hong Kong'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti
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Hong Kong'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Hong Kong'da etkili olan şiddetli yağışlar hayatı felç etti
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde etkili olan sağanak hayatı sekteye uğratarak aşı hizmetlerinin bir süreliğine durdurulmasına, okullarda eğitime ara verilmesine ve borsanın geç açılmasına neden oldu.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde etkili olan sağanak hayatı sekteye uğratarak aşı hizmetlerinin bir süreliğine durdurulmasına, okullarda eğitime ara verilmesine ve borsanın geç açılmasına neden oldu.

South China Morning Post'un haberine göre, Hong Kong'un bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelana yol açtı.

Yetkililer, sağanak nedeniyle Lantau Adası'nda meydana gelen toprak kaymasının iki şeritlik bir yolu trafiğe kapattığını ve Cheung Chau Adası'nda da toprak kayması ve sel meydana geldiğini bildirdi.

Hong Kong genelinde şiddetli yağışlar sebebiyle okullarda eğitime, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulamalarına ve diğer kamu hizmetlerine ara verilirken, Hong Kong borsası öğle saatlerine doğru işlem görmeye başladı.

Yağışın etkisinin azalmasıyla önce "kırmızı" kategoriye düşürülen hava durumu uyarısı, 40 dakika sonra da "sarı" kategoriye düşürüldü.

Sağlık yetkilileri, aşı hizmetlerine devam edilmeye başlandığı bilgisini paylaşırken, Hong Kong borsası saat 13.30'da işlem görmeye başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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