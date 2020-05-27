Hong Kong'da Çin Milli Marşı tasarısı görüşmeleri öncesinde protesto
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Hong Kong'da Çin Milli Marşı tasarısı görüşmeleri öncesinde protesto

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, Çin Milli Marşı yasa tasarısı görüşmesi öncesinde düzenlemeyi protesto etmek için toplanan göstericilere müdahale etti.

Hong Kong'da Çin Milli Marşı tasarısı görüşmeleri öncesinde protesto
27.05.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:59

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde polis, Çin Milli Marşı yasa tasarısı görüşmesi öncesinde düzenlemeyi protesto etmek için toplanan göstericilere müdahale etti.

South China Morning Post'un haberine göre, Çin Milli Marşı'nın aşağılanmasını suç haline getiren ve demokrasi yanlılarının bölgenin özerk yönetim yapısına aykırı olduğunu savunduğu tasarının, Yasama Konseyinde (Yerel Meclis) yapılması beklenen görüşmesi öncesinde tasarıya karşı çıkan yüzlerce protestocu bir araya geldi.

Polis, bu protestocuların toplandığı ve zaman zaman gerilimin arttığı Causeway Bay bölgesinde 80 kişiyi gözaltına aldı.

Central bölgesindeki protestoculara biber gazı sıkarak müdahale eden polis, Mong Kok bölgesinde yolları kapatmaya çalışan göstericileri de dağıttı.

Hong Kong'da sabah saatlerinde en az 16 kişi molotof kokteyli taşıdıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çin Milli Marşı

Çin hükümeti, Kasım 2017'de ülkenin milli marşına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgelerinde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında, taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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