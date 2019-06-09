Hong Kong'da 'Çin'e iade yasasına hayır' protestosu: Binlerce gösterici sokakta
Çin'in en büyük kentlerinden Hong Kong'da on binlerce insan suçluların yargılanmak üzere Çin'e iadesi için önerilen yeni yasaya karşı çıkmak için sokaklara döküldü. Kentte son 15 yılın en büyük yürüyüşü olarak gösterilen protestolar, hükümete geri adım attırmak için son şans olarak görülüyor.
Çin'in özel yönetim bölgesi Hong Kong'da on binlerce insan, suçluların yargılanmak üzere Pekin'e iadesi için önerilen yeni yasaya karşı sokaklara döküldü. Kentte son 15 yılın en büyük yürüyüşü olarak gösterilen protestolar, hükümete geri adım attırmak için son şans olarak görülüyor.
Çin'de Çarşamba günü mecliste tartışılmaya başlayan 'Kaçak Suçlular Yönetmeliği'nde yapılacak değişiklikle, suçluların Çin'e iadesi tasarısının Haziran sonuna doğru yasalaşması bekleniyor. Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi Hong Kong'da on binlerce insan ise bu yasaya karşı çıkmak için protesto gösterisi yaptı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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