Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi

Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi

Fiyatların adeta el yaktığı, fakir ile zengin arasındaki uçurumun ise her geçen gün büyüdüğü bölgede bir araç yeri neredeyse 1 milyon dolara el değiştirdi

24.10.2019 18:13
Hong Kong'da bir milyarder otomobiline park yeri almak için 1 milyon dolar ödedi

Çin'e karşı halk protestoları ile gündeme oturan Hong Kong özerk bölgesi bu sefer fahiş fiyata satılan bir park yeri ile çekti.


Fiyatların adeta el yaktığı, fakir ile zengin arasındaki uçurumun ise her geçen gün büyüdüğü bölgede bir araç yeri neredeyse 1 milyon dolara el değiştirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir iş insanının aldığı park yerine hangi değerde bir aracın konulacağı da merak konusu oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et