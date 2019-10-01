Hong Kong'da bir gösterici gerçek mermiyle yaralandı

01.10.2019 16:06

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüş sırasında polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada, bir gösterici polis tarafından açılan ateş sonucu gerçek mermiyle yaralandı.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, polis yetkilileri, 1 Ekim 1949'da kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin 70. yılı dolayısıyla düzenlenen gösterilerde bir protestocunun, polisin açtığı ateş sonucu omzundan yaralandığını bildirdi.

Tai Ho Caddesi'nde, kalabalık gösterici grubunun güvenlik güçlerine saldırdığını belirten yetkililer, polisin önce göstericileri uyardığını daha sonra ateş açtığını ifade etti.

Yetkililer, polisin ateş açması sonucu 18 yaşında bir göstericinin omzundan yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Sağlık yetkilileri, gösterilerde yaralanan 31 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.

Sabah saatlerindeki yürüyüşler sırasında, Pekin yönetimi yanlısı ve hükümet karşıtı iki grup arasında tartışma çıkmıştı.

Hükümet karşıtı göstericilerin, şehrin çeşitli noktalarında protesto gösterileri düzenlemeyi planladıkları gerekçesiyle Hong Kong hükümetince güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Hong Kong'da protestolar

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ndeki protestoların hedefindeki zanlıların Çin'e iadesi tasarısı yerel meclise nisanda sunulmuş ancak protestolar üzerine Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam temmuzda tasarının "öldüğünü" açıklamıştı.

"Tasarı öldü" açıklamasına rağmen devam eden gösterilerin ardından Lam, 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini belirterek, "Hükümet, halkın endişelerini yatıştırmak için tasarıyı resmi olarak geri çekecek." ifadesini kullanmıştı.

Protestocular, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız bir komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Protestolar, zaman zaman göstericiler ile polis ya da karşıt görüşlü göstericiler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: AA