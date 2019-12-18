Hong Kong'da bir gelenek bozuldu: 2020'ye girerken havai fişek gösterisi yapılmayacak
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Hong Kong'da bir gelenek bozuldu: 2020'ye girerken havai fişek gösterisi yapılmayacak

Hong Kong yönetimi, geleneksel yılbaşı havai fişek gösterilerini ülkede 6 aydır süren protestolardan kaynaklanan güvenlik endişesiyle iptal etti.

18.12.2019 13:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:12
Hong Kong'da bir gelenek bozuldu: 2020'ye girerken havai fişek gösterisi yapılmayacak

geleneksel yılbaşı havai fişek gösterilerini, ülkede 6 aydır süren protestoların yol açtığı güvenlik endişesiyle iptal etti.


Hong Kong Turizm Kurulu, çarşamba günü yapılan açıklamada yeni yıl kutlamaları için yapılması planlanan havai fişek gösterisinin iptal edildiğini duyurdu. Kurul, havai fişek yerine şehrin sembolü olan Victoria Limanı üzerinde ışık gösterileri yapılacağını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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