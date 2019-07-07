Hong Kong'da binlerce protestocu Çin anakarası ile tren bağlantısını sağlayan istasyonda toplandı

Hong Kong'da binlerce protestocu Çin anakarası ile tren bağlantısını sağlayan istasyonda toplandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlatılan gösteriler bugün de devam ediyor. Binlerce gösterici Çin anakarası ile hızlı tren bağlantısını sağlayan istasyonda toplandı

Hong Kong'da binlerce protestocu Çin anakarası ile tren bağlantısını sağlayan istasyonda toplandı

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için başlatılan gösteriler bugün de devam ediyor. Binlerce gösterici Çin anakarası ile hızlı tren bağlantısını sağlayan istasyonda toplandı.

Hong Kong polisi, yürüyüşün bitiş noktası olan Batı Kawloon bölgesindeki tren istasyonunda güvenlik önlemlerini arttırdı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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