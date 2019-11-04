Hong Kong'da bıçaklı saldırgan siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı

04.11.2019 15:27

Hong Kong'da polisin göstericilerin toplandığı alışveriş merkezlerine düzenlediği baskın sırasında 5 kişiyi yaralayan bıçaklı saldırgan bir siyasetçinin kulağını ısırarak kopardı.



Yerel basın, Hong Kong'un Cityplaza semtinde bir alışveriş merkezi dışında meydana gelen olayda, saldırganın etrafına bıçakla saldırarak 2'si ağır 5 kişiyi yaraladıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan politikacı Andrew Chiu'nun kulağının bir bölümü ısırarak kopardığını yazdı. Euronews.com'da Görüntüle