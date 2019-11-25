Hong Kong'da belediye meclisi seçimlerini Pekin karşıtları kazandı
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Hong Kong'da belediye meclisi seçimlerini Pekin karşıtları kazandı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimde demokrasi savuncuları, Pekin yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı

25.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:54
Hong Kong'da belediye meclisi seçimlerini Pekin karşıtları kazandı

Çin'in Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestoların gölgesinde dün yapılan yerel seçimde demokrasi savunucuları, yanlılarına karşı üstünlük sağlayarak belediye meclis üyeliği sandalyelerinin çoğunu kazandı.


Demokrasi savunucuları, 7 milyon 400 bin nüfuslu kentte, 18 seçim bölgesinde 452 belediye meclisi üyesini belirlemek üzere yapılan yerel seçimden zaferle ayrılarak, gelecek yıl yapılacak genel seçim öncesi elini güçlendirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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