Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto

16.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:23

Hong Kong'ta yönetim karşıtı gösteriler Noel döneminde de ara vermeden devam ediyor. Kentin altı farklı noktasındaki alış veriş merkezinde yapılan gösterilere polis müdahale etti.



Sha Tin'de güvenlik güçleri biber gazı kullanarak protestocuları dağıttı. Euronews.com'da Görüntüle