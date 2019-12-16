Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto
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Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto

Hong Kong'ta yönetim karşıtı gösteriler Noel döneminde de ara verilmeden devam ediyor. Kentin altı farklı noktasındaki alış veriş merkezinde yapılan gösterilere polis müdahale etti.

16.12.2019 21:23 | Son Güncelleme: 16.12.2019 21:23
Hong Kong'da AVM'lerde Noel alış verişi yerine protesto

'ta yönetim karşıtı gösteriler döneminde de ara vermeden devam ediyor. Kentin altı farklı noktasındaki alış veriş merkezinde yapılan gösterilere müdahale etti.


Sha Tin'de güvenlik güçleri biber gazı kullanarak protestocuları dağıttı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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