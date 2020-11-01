Hong Kong'da 7 muhalif milletvekiline gözaltı

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da Mayıs ayında demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı milletvekillerinin kavga etmesinin ardından 7 muhalif milletvekili sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da Mayıs ayında demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı milletvekillerinin kavga etmesinin ardından 7 muhalif milletvekili sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde demokrasi yanlısı ve Çin yanlısı milletvekilleri arasında Mayıs ayında Yasama Konseyinde çıkan kavga nedeniyle 7 muhalif milletvekili gözaltına alındı. Vekillerin Yasama Konseyi oturumunu engellemekle suçlandığı belirtildi. Pekin yanlısı milletvekillerinden hiçbirinin gözaltına alınmadığı aktarıldı. Milletvekilleri Wu Chi Wai, Andrew Wan, Helena Wong, Kwok Wing Kin, Eddie Chu, Raymond Chan ve Fernando Cheung sabah saatlerinde gerçekleştirilen gözaltı işlemini Facebook hesaplarından duyurdu.

7 milletvekili suçlu bulundukları takdirde 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Ne olmuştu?

Hong Kong parlamentosunda 8 Mayıs'ta gerçekleştirilen oturumun ardından Kongre Komitesi toplantısını kimin yöneteceği konusunda milletvekilleri arasında tartışma çıkmış, milletvekilleri uzun süre seçilemeyen komite başkanlığı koltuğuna oturmak için erkenden salona girerek birbirleriyle yarışmıştı. Pekin yanlısı milletvekili Komite Başkanı Starry Lee, koltuğa oturması üzerine demokrasi yanlısı milletvekilleri duruma tepki göstererek Lee'yi koltuktan kaldırmak isterken güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaşmıştı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüşürken bazı milletvekilleri yumruk yumruğa kavga etmiş, bazıları da birbirlerine pankartlarla vurmuştu. Milletvekili Eddie Chu Hoi-dick ise komite başkanlığı koltuğuna ulaşmak için duvara tırmanmaya çalışırken 4 güvenlik görevlisi tarafından salon dışına çıkarılmıştı. Parlamentoda çıkan kavga 1 saatten fazla sürerken kavgada yaralanan Andrew Wan Siu-kin ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı