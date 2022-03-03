Hong Kong'da 55 bin 553 Kovid-19 vakası kaydedildi

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı "5. dalga" etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte dün 24 saatte 55 bin 553 Kovid-19 vakası tespit edilirken virüs nedeniyle 178 kişi hayatını kaybetti.

Günlük vaka sayısı önceki güne göre yüzde 74,8 artarak bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Vakalardan yalnızca 27'sinin yurt dışı kaynaklı olduğu, geri kalanın kentte giderek büyüyen yerel yayılmanın sonucu olduğu kaydedildi.

Kentte önceki gün 32 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edilmiş, virüs nedeniyle 172 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünkü can kaybı sayısı da salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek rakam oldu. Yılbaşından bu yana Omicron kaynaklı vakaların yol açtığı salgında yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti.

Hong Kong'da bugüne dek 293 bin 730 vaka görüldü, 1168 kişi hayatını kaybetti. Halen 279 bin 330 hastanın tedavi gördüğü kentte sağlık sistemi üzerindeki yük giderek artıyor.

Ana karada 214 vaka

Öte yandan Çin ana karasında son 24 saatte 54'ü yurt içi kaynaklı 214 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, yurt içi kaynaklı 28 vakanın görüldüğü Hong Kong'a komşu Guangdong eyaleti en fazla yerel vakanın kaydedildiği bölge oldu.

Eyalet yönetimi sınırdan kaçak geçenlerin yol açtığı vakaları engellemek üzere sınır denetimlerini arttırdı.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 160 vakanın kayıtlara geçtiği Çin'de can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 109 bin 964 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü bölge, eyalet ve şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.