Hong Kong'da 5 sendika üyesine gözaltı
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Hong Kong'da 5 sendika üyesine gözaltı

Hong Kong'da 5 sendika üyesine gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hong Kong'da 5 sendika üyesi, sendikanın yayınladığı çocuk kitaplarının demokrasi yanlısı protestolarla bağlantısı olduğu ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Hong Kong'da 5 sendika üyesi, sendikanın yayınladığı çocuk kitaplarının demokrasi yanlısı protestolarla bağlantısı olduğu ve halkı isyana teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde demokrasi yanlısı isimlere yönelik operasyonlar sürüyor. Hong Kong polisi, yayınladıkları çocuk kitaplarının demokrasi hareketini konu aldığı iddiasıyla çocuklar için kitap üreten Hong Kong Konuşma Terapisi Sendikası'nın 5 üyesini gözaltına aldı. Yeni yürürlüğe giren ulusal güvenlik yasası kapsamında gözaltına alınan sendika üyelerinin 2'sinin erkek, 3'ünün kadın olduğu ve yaşlarının 25 ila 28 arasında değiştiği bildirildi. Gözaltına alınanların kimlikleri açıklanmazken, 160 bin Hong Kong dolar değerinde mal varlığının dondurulduğu ifade edildi.

Gözaltına alınanlara "isyana teşvik eden yayın yapmak, dağıtmak, göstermek ve kopyalamak" suçlaması yöneltilirken, 2 yıla kadar hapis cezası almaları öngörülüyor.

"Kitap, halkı isyana teşvik etmeyi amaçlıyor"

Hong Kong polisinin yaptığı açıklamada, sendikanın yayınladığı kitaplarla özellikle çocuklar ve gençler arasında Hong Kong yönetime karşı nefreti körüklemeyi ve halkı isyana teşvik etmeyi amaçladığı belirtildi. Kolluk kuvvetlerinin eylemlerinin kanıtlara dayandığı ve söz konusu sendika üyelerinin siyasi duruşu, geçmişi veya mesleği ile hiçbir ilgisi olmadığı kaydedildi.

Polis Müfettişi Steve Li ise bir medya brifinginde, kitapların polisi endişelendirdiğini çünkü içinde çocukların zihinlerini değiştiren ve topluma karşı ahlaki bir standart geliştiren bilgiler bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Hong Kong Konuşma Terapistleri Genel Birliği'nden konuya olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kitabın konusu

Kitapta, kurtlarla çevrili bir köyde yaşayan koyunların hayatı anlatılıyor. Kurtlar köyü işgal etmek ve koyunları yemek isterken, koyunlar da boynuzlarını kurtlara karşı savaşmak için kullanıyor. - HONG KONG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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