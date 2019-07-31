Hong Kong'da 44 protestocu 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla mahkemeye çıktı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerinde gözaltına alınan 49 kişiden 44'ü 'ayaklanma çıkarmak' suçlamasıyla mahkemeye çıktı. Hong Kong'da 'ayaklanma' suçlaması ilk kez yöneltilirken bu kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. 44 kişinin mahkemeye çıkarılmasının, göstericilerin tepkisini arttırması bekleniyor.

Hong Kong'da gösteriler nisan ayından bu yana devam ederken pazar günkü protestolarda 49 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 44'ü ise çarşamba günü hakim karşısına çıktı. Suçlamanın "ayaklanma çıkarmak" olması dikkat çekti çünkü bu suçlamaya Kong Kong ilk kez şahit oluyor. Kanuna göre ayaklanma, üç veya daha fazla kişinin kanunsuz şekilde toplantı yapması ve barışı bozma şeklinde tanımlanıyor. Euronews.com'da Görüntüle