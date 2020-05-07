Hong Kong'da 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi
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Hong Kong'da 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi

Hong Kong'da 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi
07.05.2020 13:55 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:55

Hong Kong'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerinde aralarında bulunduğu 38 binden fazla köpek balığından elde edilen yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde 26 ton kurutulmuş yüzgeç ele geçirildi.

Hong Kong'da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerinde aralarında bulunduğu 38 binden fazla köpek balığından elde edilen yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde 26 ton kurutulmuş yüzgeç ele geçirildi.

Çin'in özerk bölgesi Hong Kong'da yaklaşık 1.1 milyon dolar değerinde 26 ton kurutulmuş köpek balığı yüzgeci ele geçirildi. 38 bin 500 köpek balığından elde edilen yüzgeçlerin Ekvador'dan Hong Kong'a gönderilen 13'er tondan oluşan 2 konteyner içerisinde ele geçirildiği belirtildi. Yetkililer, 2019'da ele geçirilen 3.8 tonluk kurutulmuş köpek balığı yüzgeci rekorunun kırıldığını belirtti. Konuyla ilgili 57 yaşında tutuklanan bir adamın kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi.

Balıkçı filoları, genellikle köpek balığının yüzgeçlerini kesip tekrar denize atıyor. Denize atıldığında hayatta olan köpek balıkları yüzgeçleri olmadan denizin dibine batarak hayatını kaybediyor. Kurutulmuş yüzgeçler ise ciddi fiyatlarda satılıyor ve genellikle önemli otel ve restoranlarda çorbada servis ediliyor.

Köpek balığı yüzgecinin satışı ve tüketimi Hong Kong'da yasa dışı değil ancak izne tabi olması gerekiyor.

Hong Kong yasalarına göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya türlerin ithal edilmesi yasa dışı. Yasanın ihlali halinde 10 yıla kadar hapis cezası ve 10 milyon Hong Kong doları para cezası uygulanıyor.

ABD merkezli bir çevre kuruluşu Wild Aid, her yıl ticaret amaçlı 73 milyon köpek balığının öldüğünü belirtiyor.

Kaynak: İHA

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