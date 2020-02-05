Hong Kong: Çin'den gelen herkes 14 gün karantina altına alınacak

05.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:38

Hong Kong hükümeti, koronavirüs (2019-nCoV) ile ilgili son bilgiler ışığında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Çin anakarasından gelen her yolcunun 14 gün karantina altına alınacağı duyuruldu.

Hong Kong hükümeti, koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla önlemlerini artırdı. Yerel medyadaki habere göre hükümet, Çin anakarasından gelecek her yolcunun, hangi ülkenin vatandaşı olduğu fark etmeksizin 14 karantina altına alınacağını duyurdu.

Hong Kong kamuoyu, son günlerde hükümete Çin ile olan sınırları tamamen kapatması için baskı yapıyordu.

Kaynak: DHA