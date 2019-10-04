Hong Kong, bitmeyen protestolara karşı sömürge dönemi acil durum yasasına başvuruyor
Hong Kong yönetimi dört aydır süren ve şiddet olaylarına sahne olan hükümet karşıtı gösterilerle mücadele için önlemlerini sertleştiriyor. Yönetim, 50 yıl önceki sömürge dönemi acil durum yasasını uygulamaya başladı.
Hong Kong yönetimi dört aydır süren ve şiddet olaylarına sahne olan hükümet karşıtı gösterilerle mücadele için önlemlerini sertleştiriyor.
1997'de Çin idaresine devrinden bu yana en ciddi krizle karşı karşıya olan Hong Kong'da Baş Yönetici Carrie Lam, 50 yıl önceki sömürge dönemi acil durum yasasını uygulamaya başladı. Euronews.com'da Görüntüle