Hong Kong Baş Yöneticisi Lam "yalan haberlere" karşı yasa çıkarmaya hazırlanıyor
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Hong Kong Baş Yöneticisi Lam "yalan haberlere" karşı yasa çıkarmaya hazırlanıyor

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam 'yalan haberlere' karşı yasa çıkarmaya hazırlanıyor
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, "yalan haberlere" karşı mücadele etmek için yeni bir yasa çalışması içinde olduklarını bildirdi.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, "yalan haberlere" karşı mücadele etmek için yeni bir yasa çalışması içinde olduklarını bildirdi.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, Lam, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında, yerel hükümetin yalan haberlerle mücadelede alacağı tutuma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lam, yerel hükümetin yalan haberle mücadele etmek için yeni bir kanun arayışında olduğunu belirterek "Bu konu hakkında herhangi bir yol haritamız yok. Ancak çok sayıda kişiye verdiği zarar nedeniyle bu konuyu çok ciddiye almaya devam edeceğiz." dedi.

Lam'ın açıklamaları, Hong Kong'un kamu yayıncısı RTHK'nin Çin karşıtlığıyla bilinen bir çalışanıyla yollarını ayırmasının ardından geldi.

Çin hükümetinin, bölgede son iki yılda ulusal güvenlik kanunu, seçim sisteminde değişikliklerin ardından medya faaliyetlerine şekil verme girişimi olarak yorumlanan yalan haberlerle mücadele kanununun Hong Kong'daki basın özgürlüğünü nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

Çin, Hong Kong'daki seçim sisteminde değişiklikleri onaylamıştı

Çin Halk Kongresi Daimi Komitesi, 30 Mart'ta Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde seçim sistemini revize eden yasal değişiklikleri onaylamıştı.

Hong Kong'un anayasası niteliğindeki Temel Yasa'nın 1. ve 2. ek maddelerinde yapılan değişiklikler, Daimi Komitenin 167 üyesinin katıldığı oturumda oy birliğiyle kabul edilmişti.

Hong Kong'da seçim sisteminde reform yapılmasını öngören "Seçim Sisteminin Geliştirilmesi Yasa Tasarısı 2021", 14 Nisan'da Yasama Konseyine (Yasama Meclisi) sunulmuştu. Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, tasarının mayıs sonunda Meclisten geçmesini umduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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