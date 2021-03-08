Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, merkezi hükümetin seçim sisteminde reform planından memnun

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, merkezi hükümetin Hong Kong'daki seçim sisteminde reform yapılması yönündeki planını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Hong Kong basınındaki haberlere göre, Baş Yönetici Lam, Hong Kong'un mevcut seçim sisteminde reform planı konusunda, "merkezi hükümetin seçim sistemindeki yasal boşlukları tıkamak için anayasal ve hukuki liderliğini memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

"Merkezi hükümetin böyle kararlar almasında şüphe yok. Kentin Baş Yöneticisi olarak seçim sisteminde ülkenin ulusal güvenliğini, Hong Kong'un istikrar ve refahını tehdit edebilen bir boşluk olduğunun farkındayım." ifadesini kullanan Lam, Hong Kong'un bu sorunu kendi başına çözme yeteneğinin olmadığının altını çizdi.

Lam, söz konusu seçim sisteminin muhalif sesleri dışlamak için tasarlanmadığını savunarak, reform konusunda halkla istişare olmayacağını aktardı.

Seçim sistemindeki iyileştirmelerin, bazılarına iyilik yapmak için değil Hong Kong'u yönetenlerin vatansever olmasını temin etmek için tasarlandığını vurgulayan Lam, vatansever olmayan birine bir yerin yönetimini vermenin "anlaşılamaz" olduğunu dile getirdi.

Merkezi hükümet seçim sisteminde yapılacak reformla bölgede siyasetten yargıya birçok alanda "vatansever" Hong Kongluların iş başına gelmesini planlıyor.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, dün konuya ilişkin açıklamasında, sistemde yapılacak değişiklikleri desteklediğini belirtmişti.

"Vatanseverlerin Hong Kong'u yönetmesi"nin tek Çin ilkesini geliştirme ve kentte uzun vadeli istikrarı sürdürme ihtiyacı açısından gerekli olduğunu söyleyen Vang, söz konusu değişikliğe ilişkin "Anayasal, meşru, adil ve makul." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı