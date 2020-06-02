Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den yabancı hükümetlere "çifte standart" eleştirisi HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, yabancı hükümetlerin ulusal güvenlik konusundaki "çifte standartlarını" eleştirerek ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere dikkati çekti.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, yabancı hükümetlerin ulusal güvenlik konusundaki "çifte standartlarını" eleştirerek ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere dikkati çekti.

Lam, Çin Ulusal Halk Kongresinde kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin Hong Kong'a vadedilen özgürlükleri kısıtladığı eleştirisi yapan yabancı siyasetçilere tepki gösterdi.

Hong Kong Baş Yöneticisi, "Son dönemde ABD'deki ayaklanmalarla bu tür çifte standartlara tanıklık ettik. Yerel yetkililerin nasıl tepki verdiğini görebiliyoruz. Geçen yıl Hong Kong'da benzer ayaklanmalar olduğunda tutumları ne olmuştu?" yorumunu yaptı.

Carrie Lam, "Ulusal güvenliklerini çok ciddiye alıyorlar ancak bizim ülkemizin güvenliğine, özellikle de Hong Kong'daki duruma pembe gözlüklerle bakıyorlar." dedi.

Hong Kong Baş Yöneticisi, Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle herhangi bir ülkenin bölgeye yaptırım uygulaması ya da ticari ilişkileri etkileyecek adımlar atması halinde bu durumun "bu ülkenin kendi çıkarlarını zedeleyeceğini" de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Ulusal Halk Kongresinde (Ulusal Meclis) kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile Pekin yönetiminin Hong Kong'un 1984'te imzalanan Sino-İngiliz Ortak Deklarasyonu ile edindiği idari özerkliği ve özgürlüklerine zarar veren eylemlere kalkıştığı yorumunu yapmıştı. Trump, "Çin'in son adımları göstermiştir ki Hong Kong artık yeterince otonom bir bölge değildir. Çin, 'iki sistem, tek ülke' formülünü, 'tek ülke tek sistem' olarak değiştirdi. Bu nedenle de yönetimime Hong Kong'a verilen politika ayrıcalıklarını kaldırılması talimatı veriyorum." diye konuşmuştu.

Donald Trump ayrıca, "ABD, Hong Kong'un otonomisine zarar veren Çin ve Hong Konglu yetkililere de yaptırım için gerekli adımları atacak." demişti.

Kaynak: AA