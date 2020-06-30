Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in "Ulusal Güvenlik Yasası"nı onaylamasına destek
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Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in "Ulusal Güvenlik Yasası"nı onaylamasına destek

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin hükümetinin, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasını savundu.

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam'den, Çin'in
30.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 30.06.2020 14:17

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin hükümetinin, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasını savundu.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 44. oturumu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

20 Temmuz'a kadar sürecek olan 44. oturumun açılışına video konferans yöntemiyle bağlanan Lam, Çin Ulusal Halk Kongresi'nin anayasal gücü olduğunu ve ulusal güvenlik yasasını yürürlüğe koyma görevi bulunduğunu ileri sürdü.

Çin'in Ulusal Güvenlik Yasası'nı onaylamasını savunan Lam, yasanın Hong Kong'da "boşluğu dolduğunu" ve "özerkliğe zarar vermediğini" iddia etti.

Lam, "Hong Kong, Çin'in vazgeçilmez parçasıdır. Doğrudan merkezi hükümete bağlı yüksek derecede özerkliğe sahip özel bir idari bölgedir." diye konuştu.

"Yasa özerkliği baltalamayacak"

Hong Kong'un "dış güçler tarafından desteklenen şiddetin artmasıyla travma geçirdiği" görüşünü dile getiren Lam, hiçbir merkezi hükümetin, egemenlik ve ulusal güvenliğe yönelik tehditlere seyirci kalamayacağını belirtti.

Lam, "Kısacası, yasa 'bir ülke, iki sistemi' ve Hong Kong'un yüksek seviyeli özerkliğini baltalamayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Hong Kong'daki protesto gösterilerine de değinen Lam, "Sadece, yasaları çiğneyen son derece küçük bir azınlığı hedef alacağız." dedi.

Yasa bugün onaylanmıştı

Çin hükümeti, Hong Kong'da uygulanması planlanan ve merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan Ulusal Güvenlik Yasası'nı bugün onaylamıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlere göre Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresinde (UHK) yapılan oylamada Ulusal Güvenlik Yasası, oy birliğiyle kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Manşet

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