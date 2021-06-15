Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Çin'deki nükleer santralle ilgili endişeli olduklarını belirtti
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Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Çin'deki nükleer santralle ilgili endişeli olduklarını belirtti

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, Çin'deki nükleer santralle ilgili endişeli olduklarını belirtti
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'deki nükleer santralde sızıntı olabileceği yönündeki haberlere ilişkin "son derece endişeli" olduklarını belirtti.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'deki nükleer santralde sızıntı olabileceği yönündeki haberlere ilişkin "son derece endişeli" olduklarını belirtti.

Lam olağan basın toplantısında, Guangdong eyaletindeki Tayşan Nükleer Santralinin, problem olmasına rağmen güvenlik parametreleri dahilinde çalıştığı açıklamasının ardından sızıntı olabileceği yönünde çıkan haberlere ilişkin soruları yanıtladı.

Hong Kong hükümetinin, Guangcou kentindeki santrale ilişkin haberlerle ilgili oldukça endişeli olduğunu ifade eden Lam, Hong Kong Gözlemevinden elde edilen verilerin, bölgedeki radyasyon seviyesinin normal olduğunu gösterdiğine dikkati çekti.

Radyasyon seviyesini izlemek için sistemleri olduğunu ve hükümetin herhangi bir gelişme hakkında halkı bilgilendireceğini söyleyen Lam, ayrıca hükümetinin Guangdong'daki yetkililere ulaşacağını kaydetti.

Tayşan Nükleer Santrali, Hong Kong'a 135 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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