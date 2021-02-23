Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'in seçim sisteminde değişiklik planına destek verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'in seçim sisteminde değişiklik planına destek verdi

23.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:40
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'in seçim sisteminde değişiklik planına destek verdi

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, üst düzey bir Çinli yetkilinin şehrin seçim sisteminde önemli değişiklikler yapılabileceğine dair açıklamasını destekledi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde Baş Yönetici Carrie Lam, üst düzey bir Çinli yetkilinin şehrin seçim sisteminde önemli değişiklikler yapılabileceğine dair açıklamasını destekledi.

Lam, düzenlediği basın toplantısında, Hong Kong'un seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in şehrin seçim sisteminde reform yapmasını destekleyen Lam, "Merkezi yetkililerin çok endişeli olduğunu anlayabiliyorum, 'bir ülke, iki sistemin' uygulanamayacak şekilde daha da kötüleşmesini istemiyorlar." dedi.

Lam, 2014 ve 2019'daki hükümet karşıtı protestoların yanı sıra şehirdeki siyasi çekişme ve huzursuzluğun, Çin'deki yetkililere "düşman" olan kişiler bulunduğunun kanıtı olduğunu söyledi.

Mart ayında kabul edilmesi bekleniyor

Seçim sistemindeki değişikliklerinin, Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve istişare organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) martta yapılacak toplantısında görüşülmesi ve kabul edilmesi bekleniyor.

Çin'in Hong Kong ve Makao İşleri Bürosu Başkanı Şia Baolong, şehrin sadece vatanseverler (Çin yanlıları) tarafından yönetilmesinin sağlanmasına yönelik yasal değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etmişti.

Şia, vatanseverlik kriterini "Çin ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) sevmek olarak" yorumlayarak, yargı sisteminde de sadece vatanseverlerin bulunması gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Söz konusu değişiklik planında, Çin karşıtı seçici delegelerin oy haklarının elinden alınabileceği kaydediliyor.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran 2020'de oy birliğiyle kabul edilen Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Can Yaman Ezgi Mola Zeki Müren Toygun Ateş
Spor Osman Özköylü Hüseyin Göçek Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Cuma Pendik Antalya Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'in seçim sisteminde değişiklik planına destek verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 10:43:01. #1.14#
title