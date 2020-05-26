Hong Kong Baş Yönetici Lam, "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"nı savundu Açıklaması
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Hong Kong Baş Yönetici Lam, "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"nı savundu Açıklaması

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği yeni güvenlik yasasının özgürlük için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Hong Kong Baş Yönetici Lam,
26.05.2020 12:57 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:57

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin Baş Yöneticisi Carrie Lam, Pekin yönetiminin hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği yeni güvenlik yasasının özgürlük için bir tehdit oluşturmadığını savundu.

Tayvan Merkezi Haber Ajansının (CNA) haberine göre, Lam yaptığı basın açıklamasında, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"yla ilgili endişe edecek bir durum olmadığını söyledi.

Lam, "Son 23 yılda, insanlar ne zaman Hong Kong'da konuşma, ifade ve protesto özgürlüğü hakkında endişelense Hong Kong defalarca bu değerleri savunduğumuzu ve koruduğumuzu kanıtladı." ifadesini kullandı.

Yasanın, vatandaşlık haklarına tehdit teşkil etmeyeceğini savunan Lam, Hong Kongluların büyük bir kısmının çıkarı için bu yasaya ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Lam, Hong Kong'da protestolara konu olan yasa tasarısıyla ilgili bazı yabancı siyasilerin "doğru olmayan görüşler" açıkladığını dile getirdi.

Diğer yandan, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda 1 Haziran'da uçuşların başlayacağını belirten Lam, ancak yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yabancıların Ada'ya girişindeki yasağın sürdüğünü anımsattı.

Yasa tasarısı protestosu

Siyah kıyafetler giyen yüzlerce protestocu, pazar günü ünlü alışveriş bölgesi Causeway Bay'de bir araya gelerek tasarıya karşı protesto düzenlemişti.

Polisin göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği protestolarda, aralarında ünlü aktivistlerden Tam Tak-chi'nin de bulunduğu 120 kişi gözaltına alınmıştı.

Gösteriler, Çin'in 22 Mayıs'ta yasa tasarısını parlamentoya sunmasının ardından geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 22 Mayıs'ta, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell 23 Mayıs'ta, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yeni güvenlik yasası çıkarma girişimine tepki göstermişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ve Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne'ın 22 Mayıs'taki ortak açıklamasında, Çin'in girişiminden derin endişe duyulduğu belirtilmişti.

Çin'in yeni güvenlik yasası

Çin'in Hong Kong'daki İrtibat Bürosu Direktörü Luo Huining, Hong Kong'daki hükümet karşıtı gruplara yönelik "dış müdahale, bağımsızlık yanlısı güçler ve radikal şiddetle mücadele etmek için ulusal güvenlik yasasının çıkarılması" gerektiğini açıklamıştı.

Çin hükümetince 2003'te Hong Kong'da çıkarılması talep edilen yasaya karşı bölgede kitlesel protesto hareketleri düzenlenmiş, Pekin yönetimi geri adım atmak durumunda kalmıştı.

Hong Kong'un temel yasasının 23'üncü maddesi, yerel hükümetin gerekli görmesi durumunda Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanete karşı kanunlar çıkarmasını öngörüyor.

Söz konusu "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası", bölgede Pekin yönetiminin nüfuzunu pekiştirecek en önemli yasa olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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