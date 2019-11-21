'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti
Haberler » Dünya » 'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti - Haber

'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti

ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nin 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirdiğini açıkladı.

21.11.2019 11:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 11:14
'Hong Kong'a destek tasarısı' Temsilciler Meclisi'nden de geçti

 ABD'nin Florida eyaleti Senatörü Marco Rubio, sosyal medya hesabından Temsilciler Meclisi'nin ' İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'nı geçirdiğini açıkladı.

Senatör Marco Rubio daha önce, Hong Kong'daki protestoculara karşı sert tutumundan dolayı Çin yönetimini sorumlu tutan 'Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası' başlıklı bir tasarı sunmuştu. ABD Senatosu'ndan geçen tasarı daha sonra Temsilciler Meclisi'nde de oylandı. Rubio sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tasarının, Temsilciler Meclisi'nden de geçtiğini duyurarak,  ABD Başkanı Donald Trump'ın da imzasıyla hayata geçeceğini belitti.

Ayrıca Rubio açıklamasında, Cumhuriyetçilerin ve Demokratların tam desteğini alan tasarının ABD'nin Hong Kong'un yanında olduğunu net bir şekilde ortaya koyduğuna değindi.


Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Dünya Haberleri
11:49 BM Güvenlik Konseyi'nde Avrupa Birliği'nden ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararına tepki
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
11:40 Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti
11:38 BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor
11:33 Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
11:30 Trump'ın azil süreci - ABD Başkanı basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı: 'Hiçbir...
11:23 BM'den İsrail'e tepki: Batı Şeria'daki yerleşimler barış sürecini baltalıyor
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
22:16 BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e çağrı: Yasa dışı yerleşime son verin
22:06 Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor
21:15 İtalya'da aşırı sağcı lider Salvini'ye karşı yeni halk hareketi: Sardalyalar
19:52 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye açıklaması: İkili ilişkileri güçlendirmekte kararlıyız
19:46 Azil soruşturmasının kilit ismi tek tek anlattı: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi
19:36 Hollanda'dan sınır dışı edilen DEAŞ'lılarla ilgili açıklama: Türkiye'yi ikna edemedik