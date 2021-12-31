Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde "merhaba" dedi - Haberler
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Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde "merhaba" dedi

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- Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde "merhaba" dedi Hong Kong'da yeni yıl, ünlü müzik grubu Mirror'ın sahne aldığı konserle karşılandı.

- Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde "merhaba" dedi

HONG KONG - Hong Kong'da yeni yıl, ünlü müzik grubu Mirror'ın sahne aldığı konserle karşılandı.

Dünya, korona virüs salgınının gölgesinde ikinci yılı geride bırakıyor. Hong Kong, TSİ 19.00'da 2022'ye "merhaba" dedi. Bu yıl da büyük çaplı gösterilerin iptal edildiği Hong Kong'da yeni yıl, müzik grubu Mirror da dahil olmak üzere yerel müzisyenlerin yer aldığı konserle karşılandı. Konser, siyasi çekişmeler nedeniyle 2019'da ve geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle iptal edilen etkinliklerin ardından 2018'den bu yana düzenlenen ilk büyük yılbaşı etkinliği oldu.

Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde merhaba dedi

Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde merhaba dedi

Hong Kong 2022'ye salgının gölgesinde merhaba dedi

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