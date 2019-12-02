Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor
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Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor

02.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:10
Hong Kong 15 sene sonra bütçe açığı verdi, yatırımcılar Tayvan'a kaçıyor

'nun finans merkezlerinden 'un devlet bütçesi, haziran ayından bu yana devam eden protestolar sebebiyle 15 sene sonra ilk kez açık verdi.


Çin'e bağlı özerk bir yönetim olan Hong Kong'un Maliye Bakanı Paul Chan, ülkede son bir senede yaşanan düşük ticaret hacmi, perakende satışların azalması gibi sebeplerle vergi gelirlerinin azaldığını duyurdu. Chan ülke ekonomisinin yüzde 1.3 oranında daraldığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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