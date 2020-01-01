Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda
Haberler » Dünya » Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda - Haberler

Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda

Polis, Hong Hong'da yeni yılda da devam eden protestolarda göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.

01.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:22
Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda

'da Çin karşıtı protestolar yeni yılda da devam etti. , yeni yıl mitinginde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. 7 aydır süren protestolara katılımın yoğun olduğu görüldü.


Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında Hong Kong'daki eylemlere de değinerek, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlayacaklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler