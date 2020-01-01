Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda

01.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 22:22

Hong Kong'da Çin karşıtı protestolar yeni yılda da devam etti. Polis, yeni yıl mitinginde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. 7 aydır süren protestolara katılımın yoğun olduğu görüldü.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında Hong Kong'daki eylemlere de değinerek, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlayacaklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle