Hong Hong'da eylemciler yeni yılda da sokaklarda
Polis, Hong Hong'da yeni yılda da devam eden protestolarda göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Hong Kong'da Çin karşıtı protestolar yeni yılda da devam etti. Polis, yeni yıl mitinginde göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanırken çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. 7 aydır süren protestolara katılımın yoğun olduğu görüldü.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni yıl mesajında Hong Kong'daki eylemlere de değinerek, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlayacaklarını söyledi. Euronews.com'da Görüntüle