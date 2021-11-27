Honduraslılar yarın genel seçimler için sandık başına gidiyor

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, genel seçimler ve devlet başkanını belirlemek için yarın sandık başına gidecek.

Honduras'ta 5 milyondan fazla kişi, devlet başkanının yanı sıra 3 başkan yardımcısı, Ulusal Kongreye 128, Orta Amerika Parlamentosu için 20 milletvekili ile ayrıca 298 belediye başkanını seçecek.

Anketlere göre devlet başkanı seçiminde, eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'nın eşi Özgürlük ve Yeniden Kuruluş Partisinden Xiomara Castro, Honduras Ulusal Partisinin adayı Nasry Asfura ve Liberal Partiden Yani Rosenthal favori adaylar olarak öne çıkıyor.

Honduras'ta 26 Kasım 2017'de büyük tartışmalara neden olan son seçimlerde mevcut Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, oyların yüzde 42,95'ini alarak, yüzde 41,42 oy alan muhalefetin adayı Salvador Nasralla'yı az farkla geride bırakmıştı.

Koltuğunda ikinci dönemindeki Hernandez'in görev süresi 27 Ocak 2022'de tamamlanacak.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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