Honduraslı Kaleci Zelaya, Silahlı Saldırı Sonucu Hayatını Kaybetti

Honduraslı kaleci Oscar Sein Munguia Zelaya, bar çıkışında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Honduras futbolu, kaleci Oscar Sein Munguia Zelaya'nın yasını tutuyor. Zelaya, arkadaşıyla birlikte bir bar dışında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İlk raporlara göre oyuncunun, motosiklet ile kaçan biri tarafından vurulduğu iddia edildi. Honduras liginde sekizinci sırada yer alan Club Deportivo Vida'da forma giyen Zelaya için kulübü başsağlığı mesajı yayınladı.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Honduras polisi cinayetle ilgili soruşturma başlatırken, dünyadaki en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan ülkede pek çok suç çözülemedi.

(Ntvspor)

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