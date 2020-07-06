Honduras'ta son 24 saatte 1,022 yeni koronavirüs vakası Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,022 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Koronavirüsün merkezi haline gelen Güney Amerika kıtasındaki Bolivya'da son 24 saatte 1,022 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 23 bin 943'e ulaştı.

Dünyada vaka sayısının hızla yükseldiği ülkelerden biri olan Bolivya'da son 24 saatte 1,022 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 23 bin 943'e yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise toplamda 639 kişi olurken iyileşenlerin sayısı 2 bin 490 olarak rapor edildi.

Kaynak: DHA