Honduras'ta iki gazeteci öldürüldü
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Honduras'ta iki gazeteci öldürüldü

Honduras'ta biri muhabir ve diğeri kameraman iki gazeteci uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Honduras'ta iki gazeteci öldürüldü
02.07.2020 10:23 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:38

Honduras'ta biri muhabir ve diğeri kameraman iki gazeteci uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Emniyet Sözcüsü Jair Meza, muhabir German Vallecillo ve kameraman Jorge Pozas'ın ülkenin kuzeyindeki La Ceiba kasabasındaki bir sokakta çalıştıkları sırada içinde silahlı iki kişinin bulunduğu bir aracın gazetecilerin olduğu sokakta durduğunu ve ateş açtığını bildirdi.

Saldırganların motivasyonlarının bilinmediğini aktaran Meza, olayla ilgili başlatılan soruşturmada 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ailesi, Vallecillo'nun siyasetle ilgilendiğini açıklarken, emniyet de Vallecillo'nun caddede bir siyasetçi ile buluştuğu sırada saldırıya uğramış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Honduras Gazeteciler Derneği, Honduras'ta 2001'den bu yana 86 medya çalışanının öldürüldüğünü belirtiyor.

Kaynak: AA

Manşet

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