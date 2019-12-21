Honduras'ta hapishanede isyan çıktı: 18 mahkum öldü, 16 yaralı
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Honduras'ta hapishanede isyan çıktı: 18 mahkum öldü, 16 yaralı

Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 mahkum hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı.

21.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:34
Honduras'ta hapishanede isyan çıktı: 18 mahkum öldü, 16 yaralı

'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 mahkum hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.


Hükümetin birkaç gün önce ülkedeki hapishane yönetimi sisteminde acil durum ilan ederek, cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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