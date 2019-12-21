Honduras'ta hapishanede isyan çıktı: 18 mahkum öldü, 16 yaralı
Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 mahkum hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı.
Honduras'ta bir hapishanede çıkan isyanda en az 18 mahkum hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Hükümetin birkaç gün önce ülkedeki hapishane yönetimi sisteminde acil durum ilan ederek, cezaevlerindeki sivil yönetimleri asker ve polislerin liderliğindeki özel bir komisyonla değiştirme kararı sonrası, Atlantida bölgesindeki Tela kentinde bir hapishanede isyan çıktı. Euronews.com'da Görüntüle