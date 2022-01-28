Honduras'ta hapishanede çıkan kavgada 4 mahkum öldü - Haberler
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Honduras'ta hapishanede çıkan kavgada 4 mahkum öldü

AA, Sinan Doğan - Güncel
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Honduras'ta hapishanede çıkan kavgada 4 mahkum öldü

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, cezaevinde mahkumlar arasında çıkan kavgada 4 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ulusal Hapishane Enstitüsü (INP), ülkenin Atlantida kentindeki El Porvenir Hapishanesi'nde bir grup mahkum arasında kavga çıktığını bildirdi.

Kavgada 4 mahkum hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok boyutlu soruşturma başlatıldı.

Hapishanede durum kontrol altına alınırken güvenlik önlemleri de arttırıldı.

Aynı hapishanede Nisan 2003'te mahkumların isyanında 68 kişi ölmüştü.

Yangın faciası

Honduras'ta, Eylül 2012'de ülkenin merkezindeki Comayagua hapishanesinde mahkumlar tarafından çıkartıldığı belirtilen yangında ise 362 kişi yaşamını yitirmişti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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