Honduras'ta halk devlet başkanlığı ve genel seçimler için sandık başında

Honduras'ta genel seçimler ve yeni devlet başkanını belirlemek için oy verme işlemi başladı.

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta halk, genel seçimler ve yeni devlet başkanını belirlemek için yerel saatle 07.00'de oy verme işlemine başladı. Ülkedeki 5,2 milyon kayıtlı seçmen, devlet başkanının yanı sıra 3 başkan yardımcısı, Ulusal Kongreye 128, Orta Amerika Parlamentosu'na (Parlacen) 20 milletvekili ve 298 belediye başkanını seçecek. Oy verme işlemi yerel saatle 17.00'de sona erecek.

Honduras Ulusal Seçim Konseyi (CNE) tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 5 bin 735 oy verme merkezinde oy verme işleminin yapılacağı aktarılarak, seçimlerin yaklaşık 7 bin ulusal ve uluslararası gözlemci tarafından izleneceğini ifade edildi.

Devlet başkanlığına 15 kişi aday

Honduras'ın demokrasi tarihinde ilk kez devlet başkanlığı için 15 aday yarışacak. Söz konusu seçimde Honduras Ulusal Partisi'nden Nasry Juan Asfura Zablah, Özgürlük ve Sosyalizmi Yeniden Kuruluş Partisi'nden Iris Xiomara Castro Sarmiento ve Liberal Parti'den Yani Benjamn Rosenthal Hidalgo favori adaylar olarak gösteriliyor.

Seçimlerde 2017'den sonra kurulan üç siyasi parti öne çıkıyor

Honduras'taki genel seçimlerde 2017'den sonra üç parti olan Salvador Nasralla'nın liderliğindeki Honduras'ın Kurtarıcısı Partisi (PSH), Enrique Medina Yllescas liderliğindeki Hepimiz Honduras'ız (TSH) ve devlet başkanı adayı olan Lempira Viana'nın liderliğindeki Honduras Demokratik Kurtuluş Partisi (LIDEHR) öne çıkıyor.

68 politikacı katledildi

Ulusal Şiddet Gözlemevi verilerine göre, seçim takviminin başladığı Honduras'ta ocak ayından bu yana 68 politikacı öldürüldü. Ulusal Parti'den 31, Özgürlük ve Yeniden Kuruluş partisinden 20, Liberal Parti'den 12 politikacı hayatını kaybettiği aktarıldı. Olancho bölgesi, politikacılar için en tehlikeli bölge olarak öne çıkarken, yıl içeresinde söz konusu bölgede 6 politikacı katledildi. Honduras'ta 2017'deki seçim sürecinde ise 12 politikacı öldürülmüştü. - HONDURAS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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