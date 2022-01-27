Honduras'ta geçen yıl 318 kadın cinayeti işlendi

ARALIK, IĞDIR (AA) - Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, 2021'de 318 kadının öldürüldüğü bildirildi.

Honduras Ulusal Üniversitesi Şiddet Gözlemevince yayımlanan bir raporda, 1 Ocak 2021 ila 31 Aralık 2021 tarihleri arasında ülkede 318 kadının maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Söz konusu rakama göre her 27 saat 33 dakikada bir kadının öldüğü ifade edilen raporda, şiddetin önüne geçilmesi için daha caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğine işaret edildi.

Raporda, kadınların yüzde 68,9'unun ateşli silahlarla yaşamını yitirdiği, özellikle Kovid-19 salgınının eve daha çok hapsetmesiyle kadınlar için hayatın daha da zorlaştığı aktarıldı.

Honduras Kadın Araştırmaları Merkezi'nden yapılan açıklamada da yılbaşından bu yana 19 kadının cinayete kurban gittiği kaydedildi.